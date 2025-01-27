Баскетбольный клуб «Металлург-Челбаскет» дважды победил «Десну» в Высшей лиге

Экс-игрок и главный тренер магнитогорской команды Артем Куринной потерпел поражения в родном городе

Баскетбольный клуб «Металлург-Челбаскет» одержал две домашние победы в Высшей лиге. Южноуральская команда оказалась сильнее брянской «Десны» под руководством Артема Куринного — 78:70 и 74:67. Экс-игрок и главный тренер магнитогорского «Металлурга» не смог одержать победы со своей новой командой в родном городе, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Артем Куринной для баскетбольного Магнитогорска — личность почти что легендарная. Будучи игроком, он провел здесь лучшие годы карьеры. В городе сталеваров произошло его становление как тренера: в течение шести лет он возглавлял «Металлург», и расстался с ним не самым лучшим образом. Но это — долгая история, речь сейчас не о ней.

А вот то, что для него игра с южноуральской командой могла носить принципиальный характер — сомнению не подлежит. Даже несмотря на то, что от того «Металлурга», которым руководил Артем Куринной, практически ничего не осталось. Впрочем, вряд ли сам специалист, как и новое руководство южноуральского клуба рассматривали эту игру как-то по-особенному: у обеих сторон свои цели и задачи, есть кому и что доказывать.

Оба матча прошли почти по одному и тому же сценарию. Хозяева площадки с первых минут берут игру под контроль, ведут в счете, гости оказывают достойное сопротивление, не давая соперникам далеко уйти в отрыв. «Десна», ведомая опытнейшим Виталием Фридзоном, прибыла в Магнитогорск без своей главной звезды. Опытный баскетболист, он же и президент клуба, остался в Брянске. Зато прибыл на Южный Урал известный по турнирам 3×3 Михаил «Чудо» Юдов. Забегая вперед скажем, что ничем примечательным он на паркете не запомнился.

Ну а «Металлург-Челбаскет», пусть и не без проблем, но выиграл первый матч у брянской команды. Хотя и избавил зрителей от нервной концовки. За 2 минуты до финальной сирены исход матча был уже ясен.

Баскетбол. Чемпионат России. Высшая лига. Мужчины.

26 января. «Металлург-Челбаскет» (Челябинская область) — «Десна» (Брянск) — 78:70 (21:19, 23:24, 10:6, 24:22).

«Металлург-Челбаскет»: Колбин (18), Грабарев (16), Перцев (14), Смолин (14), Степанцов (8), Епанов (5), Крюков (2), Чехлань (1), Архипов, Гудыма, Хоменко, Пуйда.

«Десна»: Тихонов (25), Бырдин (11), Кипкеев (8), Дьяков (6), Мохнарылов (5), Ткаченко (5), Глазов (5), Захаров (4), Юдов (2), Пиньчук, Чернов, Семенов.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Никита Тихонов («Десна»)

Лучший игрок матча. Даже несмотря на то, что его команда проиграла. Сыграл результативно в атаке при 60%-ной реализации «трешек» (6/10), а еще у него 5 подборов и 7 передач.

Никита Грабарев («Металлург-Челбаскет»)

Пожалуй, лучший матч в сезоне для разыгрывающего южноуральской команды. Лишь раз промазал со средней дистанции, сделал 4 перехвата и 5 подборов.

Алексей Смолин («Металлург-Челбаскет»)

Провел на площадке менее 20 минут, но картины не испортил: набрал 14 очков, реализовал 7/10 бросков с игры.

Во втором поединке «металлурги» также практически весь матч вели в счете. В стартовом периоде приятно удивил Кирилл Епанов. Мощный форвард (или центровой?) в этом сезоне, как правило, пребывал в тени, но тут набрал аж 7 очков в первом периоде, да еще и умудрился забить «трешку». Он помог своей команде выиграть стартовый отрезок со счетом 19:15.

Второй период южноуральцы начали вроде и неплохо, и даже немного увеличили преимущество, но затем последовал необъяснимый провал и уже гости впереди после точного дальнего попадания Никиты Тихонова. Кстати, атакующий защитник «Десны» в предыдущем матче проявил себя как результативный снайпер. И в сегодняшнем поединке вновь принялся за дело: реализовал уже 4/6 «трешек». Дальняя артиллерия «Металлурга-Челбаскета» пока помалчивала. К этому моменту они послали лишь два снаряда в цель из 13 попыток.

Впрочем, на большой перерыв команды ушли при счете 40:36 в пользу хозяев. Надо отдать должное гостям, они не давали сопернику расслабиться и держали их в напряжении. Стоило магнитогорцам сделать рывок, как брянские баскетболисты тут же его сокращали. Все должно было решиться в четвертом периоде.

Начался он при счете 55:52 в пользу хозяев. За 5 минут до финальной сирены «Десна» вырвалась вперед на 2 очка. И все же концовка матча осталась за южноуральцами. В нужный момент хорошо сыграли креативные «вингеры» команды — Алексей Смолин и Даниил Юрков. Они по разу забросили «трешки», а еще и эффектно забили в сольных проходах. Помог команде и Артем Степанцов, который после выигранного подбора из-под кольца был точен. В итоге 74:67 — непростая, на «зубах» победа «Металлурга-Челбаскета».

Баскетбол. Чемпионат России. Высшая лига. Мужчины.

27 января. «Металлург-Челбаскет» (Челябинская область) — «Десна» (Брянск) —74:67 (19:15, 21:21, 15:16, 18:15).

«Металлург-Челбаскет»: Чехлань (15), Степанцов (12), Епанов (12), Юрков (10), Крюков (9), Хоменко (4), Смолин (4), Перцев (3), Колбин (2), Гудыма (2), Грабарев, Пуйда.

«Десна»: Тихонов (21), Бырдин (14), Кипкеев (7), Дьяков (7), Ткаченко (6), Юдов (6), Глазов (6), Захаров, Пиньчук, Мохнарылов.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Кирилл Епанов («Металлург-Челбаскет»)

Большой игрок был в ударе, сыграл лучший матч в сезоне. И дело даже не в 12 очках, а в том, как он полезно действовал в обороне. Запомнился и парочкой эффектных данков.

Никита Тихонов («Десна»)

Вновь стал самым результативным игроком матча. Набрал в итоге 21 очко. Показал 50%-ный показатель реализации 3-очковых бросков.

Наум Чехлань («Металлург-Челбаскет»)

Провел 22 минуты, набрал 15 очков — вполне неплохо для молодого баскетболиста. Часто принимал правильные варианты для продолжения атаки.

«Металлург-Челбаскет», одержав две победы, впервые в сезоне вошел в топ-8 лучших команд Высшей лиги. Южноуральская команда вошла в зону плей-офф, опередив «Десну». Времени на подготовку к следующим матчам у подопечных Владимира Емельянова осталось немного: уже 30 и 31 января им предстоит сыграть два поединка с курским клубом «Русичи».

Фото: пресс-служба БК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

Материал подготовлен ИА «Первое областное».