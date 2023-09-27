Баскетбольный клуб «Металлург» будет бороться за выход в финал Высшей лиги

Директор магнитогорской команды Максим Корноухов озвучил цели и задачи на сезон‑2023/24

«Задача на сезон — финал. Другие варианты мы не рассматриваем. Все остальное, как бы громко ни звучало, станет провалом — игроков, тренеров, менеджеров. Я наблюдаю за всеми играми на выезде. По итогу предсезонного турнира в Ижевске мы заняли второе место. Проиграли два раза только команде „Купол-Родники“, которая выступает в Суперлиге. Все остальные соперники нам были по зубам. Ребята показывают хороший бойцовский баскетбол, который мы ожидали в прошлом сезоне, но этого не получилось»,

— рассказал Максим Корноухов.

«Сотрудничество предусматривает обоюдное и удобное для каждого клуба взаимодействие. Это страховка для команд, если с игроками что-то случится. Никто не может спрогнозировать, как закончится сезон. Если „Челбаскет“ закончит плей-офф раньше нас, мы можем пригласить к себе трех-четырех игроков для решения своих задача. Аналогично и „Челбаскет“, но все только по согласованию. В ноябре никто не позовет, например, Венникова в команду. Диктаторской позиции со стороны Челябинска нет»,

— отметил Максим Корноухов.

«В этом сезоне собрался дружный коллектив. Очень импонируют, что ребята поддерживают друг друга, общаются не только на площадке, но и вне баскетбола. Это важно, чтобы мы единым кулаком шли к победе. Что касается тактики, в этом сезоне мы перешли на уровень Суперлиги и даже Лиги ВТБ. Показывали ребятам видео и объясняли, что хотим видеть от команды. По физическому состоянию мы способны это делать. Каждый игрок постоянно растет. Если тренер дает более сложную задачу, и игрок с ней справляется — это здорово. Игровая модель сильно поменяется. Мы будем играть агрессивнее»,

— рассказал Артем Куринной.