Накануне состоялась пресс-конференция с участием руководства и главного тренера баскетбольного клуба «Металлурга» перед стартом сезона-2023/24. Команда ставит перед собой задачу выйти в финал Высшей лиги, другие результаты будут считаться провалом. С таким заявлением выступил директор Максим Корноухов, сообщает пресс-служба южноуральского клуба.
«Задача на сезон — финал. Другие варианты мы не рассматриваем. Все остальное, как бы громко ни звучало, станет провалом — игроков, тренеров, менеджеров. Я наблюдаю за всеми играми на выезде. По итогу предсезонного турнира в Ижевске мы заняли второе место. Проиграли два раза только команде „Купол-Родники“, которая выступает в Суперлиге. Все остальные соперники нам были по зубам. Ребята показывают хороший бойцовский баскетбол, который мы ожидали в прошлом сезоне, но этого не получилось», — рассказал Максим Корноухов.
По словам директора клуба, южноуральская команда сильно изменилась. Но почти все местные игроки остались в системе. Самое большое игровое время получает Валерий Колбин. Александр Пуйда и Александр Гудыма также получают игровое время. Ярослав Венников, местный игрок, сейчас капитан команды.
Кроме того, руководство прокомментировало сотрудничество с челябинским баскетбольным клубом «Челбаскет». Ранее южноуральские команды заключили соглашение о создании фарм-клуба на базе магнитогорского коллектива.
«Сотрудничество предусматривает обоюдное и удобное для каждого клуба взаимодействие. Это страховка для команд, если с игроками что-то случится. Никто не может спрогнозировать, как закончится сезон. Если „Челбаскет“ закончит плей-офф раньше нас, мы можем пригласить к себе трех-четырех игроков для решения своих задача. Аналогично и „Челбаскет“, но все только по согласованию. В ноябре никто не позовет, например, Венникова в команду. Диктаторской позиции со стороны Челябинска нет», — отметил Максим Корноухов.
В новом сезоне «Металлург» планирует играть в атакующий и агрессивный баскетбол. С таким заявлением выступил на пресс-конференции главный тренер команды Артем Куринной, добавив при этом, что его подопечные будут действовать в таком стиле, который будет приносить клубу нужный результат.
«В этом сезоне собрался дружный коллектив. Очень импонируют, что ребята поддерживают друг друга, общаются не только на площадке, но и вне баскетбола. Это важно, чтобы мы единым кулаком шли к победе. Что касается тактики, в этом сезоне мы перешли на уровень Суперлиги и даже Лиги ВТБ. Показывали ребятам видео и объясняли, что хотим видеть от команды. По физическому состоянию мы способны это делать. Каждый игрок постоянно растет. Если тренер дает более сложную задачу, и игрок с ней справляется — это здорово. Игровая модель сильно поменяется. Мы будем играть агрессивнее», — рассказал Артем Куринной.
Добавим, что ранее в Тобольске завершился первый раунд предварительного этапа Кубка России. В турнире принимали участие четыре команды: «Парма-2», «Енисей-2», «Нефтехимик» и магнитогорский клуб «Металлург», который одержал три победы и занял первое место в группе.
Южноуральская команда вышла в «Финал четырех» Кубка С. Н. Тараканова, где поборется за выход в 1/16 Кубка страны. Магнитогорский «Металлург» стартует в чемпионате Высшей лиги ровно через месяц — 21 октября южноуральская команда сыграет в гостях с «Динамо» из Майкопа.
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