Баскетбольный клуб «Металлург» арендовал центрового из Барнаула

Но вынужден был продать в «Зенит‑2» Максима Карванена

Кадровые изменения произошли в составе баскетбольного клуба «Металлург». Магнитогорская команда понесла потерю, расставшись с форвардом Максимом Карваненом, он продолжит карьеру в питерском «Зените-2». Зато состав «Металлурга» усилил центровой Борис Митькин, в этом сезоне выступавший за БК «Барнаул», сообщает пресс-служба магнитогорского клуба.

Борис Митькин завершит сезон в «Металлурге» на условиях аренды. Он может одинаково успешно играть на двух позициях — тяжелого форварда и центрового. В текущем чемпионате Суперлиги он провел 40 матчей за БК «Барнаул», средние его показатели — около 19 минут и 7,8 очка за игру.

Очевидно, что новобранец магнитогорского клуба будет бороться за игровое время с баскетболистами, выступающими на 4—5-й позициях, — Максимом Лютычем, Иваном Фещенко, Станиславом Сарафанкиным, Денисом Мышаловым и Константином Куликовым.

Накануне стало известно, что покинул «Металлург» один из лидеров команды Максим Карванен. Он продолжит карьеру в системе БК «Зенит». Питерский клуб воспользовался опцией выкупа контракта Максима Карванена. Поэтому штабу «Металлурга» пришлось искать другие варианты для усиления состава.

«Поэтому мы и согласовали аренду Бориса Митькина из „Барнаула“ до конца сезона. Это обученный игрок, который поможет нашей команде и станет равноценной заменой Максима Карванена. Нам очень нужен игрок такого плана, чтобы успешно провести концовку чемпионата», — отметил спортивный директор БК «Металлург» Александр Амелин.

Отметим, что до конца регулярного чемпионата в Суперлиге магнитогорскому «Металлургу» осталось провести 5 матчей. Команда замыкает турнирную таблицу, занимая 16-е место. Она уже потеряла шансы на выход в плей-офф. Но может еще улучшить свою позицию и даже занять место в топ-10 команд Суперлиги по итогам сезона-2024/2025.