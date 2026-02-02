Баскетбольный клуб «Курчатов» завоевал путевку в дивизион «Мастер»

Челябинская команда успешно стартовала на первом этапе чемпионата России

Челябинский клуб «Курчатов» взял старт в новом сезоне чемпионата России по баскетболу 3×3. На сдвоенном тандеме в Москве в дивизионе «Вызов» южноуральская команда успешно справилась с задачей минимум и завоевала путевку в дивизион «Мастер». Неудача постигла челябинских спортсменок, а также мужскую и женскую команды «Металлург» из Магнитогорска, сообщает результаты Российская федерация баскетбола.

Новый сезон в баскетболе 3×3 стартовал с тандема в дивизионе «Вызов» в Москве. Здесь участники мужского и женского турниров боролись не столько за победу, сколько за путевки в дивизион «Мастер», где можно получить большее количество рейтинговых очков.

С этой задачей успешно справились баскетболисты из челябинского клуба «Курчатов». Они завоевали сразу две путевки, и теперь на следующем этапе состязаний будут бороться за высокие места с лучшими клубами страны.

В первом тандеме челябинцы без проблем завоевали такую путевку. Для этого им понадобилось провести два победных поединка. На групповом этапе они уверенно разобрались с командой «МБА-МАИ» из Москвы — 21:9. Сложнее пришлось в стыковом матче за путевку в «Мастер» с клубом ART. Но и здесь челябинцы вырвали победу 20:19.

Баскетбол 3×3. Чемпионат России. I тандем, дивизион «Вызов». Результаты выступлений с участием команды «Курчатов»:

«Курчатов» (Челябинск) — «МБА-МАИ» (Москва) — 21:8;

Андрей Киселев (9), Антон Зарецкий (5), Егор Гатин (5), Илья Герасимов (2).

«Курчатов» (Челябинск) — ART (Москва) — 20:19;

Егор Гатин (7), Андрей Киселев (6), Антон Зарецкий (4), Илья Герасимов (3).

Что касается магнитогорского «Металлурга», то он не смог завоевать путевку в дивизион «Мастер». На групповом этапе южноуральцы выиграли у команды «Большой» из Смоленска (21:12), но уступили клубу Lugang из Москвы (11:21). Кстати, в этом клубе выступают топовые игроки баскетбола 3×3 — Никита Падун, Илья Сидоренко, Петр Степанянц и Филипп Гафуров. А в стыковом матче южноуральцы уступили команде «Беларусь» (12:17).

В женском турнире неудачно выступили команды «Позитив» (Челябинск) и «Металлург» (Магнитогорск). Им не удалось пойти на повышение в классе по итогам обоих тандемов в дивизионе «Вызов».

Здесь же, в Москве, состоялся и второй тандем в дивизионе «Вызов». Челябинский клуб «Курчатов» не смог завоевать прямую путевку в «Мастер». Наша команда на групповом этапе одержала две победы, с первого места вышла в «стыки», однако там уступила соперникам из Москвы. Тем не менее по дополнительным показателям челябинцы получили право выступить во втором тандеме дивизиона «Мастер».

Баскетбол 3×3. Чемпионат России. II тандем, дивизион «Вызов». Результаты выступлений с участием команды «Курчатов»:

«Курчатов» (Челябинск) — «Беларусь» (Минск) — 21:14;

Егор Гатин (9), Андрей Киселев (5), Илья Герасимов (4), Антон Зарецкий (3).

«Курчатов» (Челябинск) — «Байкал» (Иркутск) — 21:9;

Илья Герасимов (10), Егор Гатин (8), Антон Зарецкий (2), Андрей Киселев (1).

«Курчатов» (Челябинск) — Takeshot PRO (Москва) — 12:17;

Андрей Киселев (4), Антон Зарецкий (3), Егор Гатин (3), Илья Герасимов (2).

Напомним, что челябинский клуб «Курчатов» по итогам сезона-2025/2026 вошел в пятерку сильнейших команд страны. Руководит коллективом играющий тренер Станислав Сотников.