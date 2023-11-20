В Санкт-Петербурге завершились игры третьего тура международного фестиваля баскетбола 3×3 «Лиги Дружбы». Победителем среди мужских команд стал челябинский клуб «Курчатов», который входит в систему «Челбаскета». Лучшим игроком турнира был признан центровой южноуральской команды Станислав Сотников, сообщает региональная федерация баскетбола.
На групповом этапе «Курчатов» уверенно обыграл «Феникс-Ростов» и «ЦОП-СПб» и вышел в плей-офф с первого места в группе. В четвертьфинале челябинский клуб досрочно обыграл «Красный якорь» из Нижнего Новгорода, а в полуфинале победил опытную команду «Самара».
Финальная игра турнира прошла в упорной и неуступчивой борьбе. Баскетболисты «Курчатова» вели на протяжении всего матча, но под конец встречи «Шахтер-2-Беларусь» смог отыграть преимущество. Исход решался на последних секундах, где челябинцы показали характер и вырвали важную победу.
Помимо командного трофея игроки «Курчатова» были отмечены индивидуальными наградами: лучший игрок команды — Матвей Ян, а MVP турнира стал Станислав Сотников.
Добавим, что ранее Российская федерация баскетбола утвердила список участников тандема «Вызов» чемпионата России по баскетболу 3×3. В мужском турнире примут участие три южноуральские команды: «Уралец», «ММК-DG» и «Металлург». Соревнования пройдут в Обнинске с 25 по 26 ноября.
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