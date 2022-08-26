Баскетбольный клуб «Челбаскет» завершил предсезонные сборы, но тренировочный процесс только набирает обороты. Впереди будет несколько товарищеских игр с командами из соседних регионов. Первый матч челябинцы проведут с «Темп-СУМЗ-УГМК» уже 29 августа, сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».
«Закончились двухнедельные сборы, направленные на улучшение общих физических кондиций. Сейчас планомерно переходим к отработке командных взаимодействий. Впереди товарищеские игры, на которых сможем увидеть проблемные места, над ними будем работать дальше», — рассказал главный тренер «Челбаскета» Алексей Миронов.
Напомним, что в баскетбольном межсезонье большие кадровые изменения произошли в челябинском клубе «Челбаскет» — команду возглавил амбициозный тренер, значительно обновился состав. Корреспондент Первого областного информагентства подводит промежуточные итоги межсезонья.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес