Баскетбольный клуб «Челбаскет» завершил предсезонные сборы

Челябинская команда проведет товарищеский матч с БК «Темп-СУМЗ-УГМК»

«Закончились двухнедельные сборы, направленные на улучшение общих физических кондиций. Сейчас планомерно переходим к отработке командных взаимодействий. Впереди товарищеские игры, на которых сможем увидеть проблемные места, над ними будем работать дальше»,

— рассказал главный тренер «Челбаскета» Алексей Миронов.