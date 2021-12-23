Челябинский баскетбольный клуб «Челбаскет» одержал победу в чемпионате второго дивизиона российской суперлиги. Челябинцы смогли взять реванш за вчерашнее поражение в повторном поединке с «Русичами», обыграв команду из Курска со счетом — 90:79.

Матч начался без разведки, в итоге первая половина прошла на встречных курсах и завершилась со счетом 47:38 в пользу хозяев. Наша команда смогла сохранить контроль за игрой и добиться важной победы.

Наши баскетболисты показали хорошую командную игру. Лучшим игроком в составе челябинского клуба снова стал Андрей Логинов. Он набрал 26 очков, 10 подборов, 2 передачи, 2 перехвата и 32 балла в эффективности действий на площадке.

После двух домашних игр наша команда занимает 7 место в турнирной таблице. Следующий матч «Челбаскет» проведет на домашней площадке 11 января против «Динамо Ставрополь».