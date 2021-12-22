Баскетбольный клуб «Челбаскет» уступил с крупным счетом на домашней площадке в суперлиге

Челябинцы проиграли курским «Русичам» — 77:97

Сегодня, 22 декабря, челябинский баскетбольный клуб «Челбаскет» проиграл в чемпионате второго дивизиона российской суперлиги. Южноуральские баскетболист уступили с крупным счетом на домашней площадке «Русичам» — 77:97.



Наши баскетболисты хорошо начали первую четверть, однако во второй просели в защите. По итогу после первой половины Курск вел со счетом: 39 — 55. Вторая половина матча также осталась за «Русичами». Наша команда старалась сократить преимущество гостей, но увы им это не удалось. Лучшим игроком в составе «Челбаскета» стал Андрей Логвинов. Он набрал 16 очков, 6 подборов, 1 передачу и 14 баллов в эффективности действий на площадке.



Отметим, что другой южноуральский баскетбольный клуб — «Металлург» одержал победу над над тульским «Новомосковском» со счетом 77:63. «Металлург» продолжает погоню за первым местом в турнирной таблице. На данный момент команда занимает вторую строчку. Челябинская команда располагается на седьмом месте в чемпионате. Завтра, 23 декабря, состоятся повторные поединки команд. Начало — в 19:00 по челябинскому времени.

