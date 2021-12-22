Сегодня, 22 декабря, челябинский баскетбольный клуб «Челбаскет» проиграл в чемпионате второго дивизиона российской суперлиги. Южноуральские баскетболист уступили с крупным счетом на домашней площадке «Русичам» — 77:97.
Наши баскетболисты хорошо начали первую четверть, однако во второй просели в защите. По итогу после первой половины Курск вел со счетом: 39 — 55. Вторая половина матча также осталась за «Русичами». Наша команда старалась сократить преимущество гостей, но увы им это не удалось. Лучшим игроком в составе «Челбаскета» стал Андрей Логвинов. Он набрал 16 очков, 6 подборов, 1 передачу и 14 баллов в эффективности действий на площадке.
Отметим, что другой южноуральский баскетбольный клуб — «Металлург» одержал победу над над тульским «Новомосковском» со счетом 77:63. «Металлург» продолжает погоню за первым местом в турнирной таблице. На данный момент команда занимает вторую строчку. Челябинская команда располагается на седьмом месте в чемпионате. Завтра, 23 декабря, состоятся повторные поединки команд. Начало — в 19:00 по челябинскому времени.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Юридическая мясорубка Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Медгородок Моя деревня Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города