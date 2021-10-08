Баскетбольный клуб «Челбаскет» усилился перед стартом чемпионата

Челябинская команда подписала контракт с центровым Иваном Крикуном

Руководство челябинского клуба «Челбаскет» объявило о подписании контракта с воспитанником уральской школы баскетбола Иваном Крикуном. Игрок, выступающий на позиции центрового, заключил соглашение с клубом на один сезон. Он призван усилить позицию четвертого и пятого игрока на площадке, сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».

Иван Крикун родился 19 мая 2000 года, его рост составляет 206 см. Первый тренер — Елена Катаева. Игрок выступал за команды ДЮБЛ «Уралмаш», за «молодежку» Зенита, а прошлый сезон провел в «Темп-СУМЗ УГМК» из Верхней Пышмы. Иван молодой и очень перспективный игрок, он призван добавить в команду движения и защиты.

«Очень рад подписанию Ивана, давно слежу за его карьерой. Это умный, многофункциональный „большой“ игрок, способный серьезно помочь на позициях 4 и 5, с хорошей защитой и пониманием игры. Очень верю в его прогресс и не сомневаюсь, что он поможет нам в достижении целей на сезон», — рассказал главный тренер Евгений Сорокин.

Напомним, что ранее ряды команды пополнили Леонид Никитенко, Андрей Курченко, воспитанник челябинской школы баскетбола Кирилл Тарасенко и разыгрывающий Матвей Погонин.

Уже в эти выходные стартует новый чемпионат во втором дивизионе суперлиги: 9 и 10 октября в Челябинске состоится южноуральское дерби — «Челбаскет» VS «Металлург» (Магнитогорск).

Автор: Степан Тимощук