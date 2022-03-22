Челябинский баскетбольный клуб «Челбаскет» по итогам регулярного этапа чемпионата Суперлиги-2 в сезоне 2021/22 занял 7-е место и не попал в плей-офф. Таким образом, с 28 марта по 2 апреля южноуральцы сыграют в плей-ауте за 7-11-е места. Все игры финального этапа пройдут в челябинском Дворце пионеров и школьников на Алом поле, сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».
Пять команд, которые не попали в плей-офф, сыграют один круг в турнире за 7–11 места. В их число вошли челябинский «Челбаскет», тобольский «Нефтехимик», «Новомосковск», ставропольское «Динамо» и «Мицубаскет». При этом учитываются результаты всех матчей регулярного чемпионата.
Напомним, что в последнем туре регулярного чемпионата перед челябинцами стояла непростая задача. Для выхода в плей-офф «Челбаскет» должен был обыгрывать в выездном уральском дерби «Металлург». Но уже в первой игре челябинцы потерпели поражение (61:86). Однако, челябинские баскетболисты смогли взять реванш (77:75), но для того, чтобы опередить конкурентов, этого оказалось недостаточно.
Ростовский БАРС-РГЭУ дважды уступил в Чебоксарах местным «Ястребам» — 48:70 и 76:91. Но все равно финишировали выше «Челбаскета». Обе команды одержали по 21 победе, но в четвертьфинал вышел БАРС-РГЭУ — благодаря тому, что выиграл 3 очные встречи из 4.
Другой южноуральский баскетбольный клуб «Металлург» в четвертьфинале сыграет с ростовским БАРС-РГЭУ. Первая игра состоится 27 марта в Ростове-на-Дону.
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