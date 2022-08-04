Баскетбольный клуб «Челбаскет» стал одним из фаворитов Высшей лиги?

В челябинской команде завершена трансферная кампания перед стартом нового сезона

В баскетбольном межсезонье большие кадровые изменения произошли в челябинском клубе «Челбаскет» — команду возглавил амбициозный тренер, значительно обновился состав. Корреспондент Первого областного информагентства подводит промежуточные итоги межсезонья и приходит к выводу, что в чемпионате Высшей лиги — 2022/2023 мы увидим совершенно другой «Челбаскет», который сможет бороться как минимум за место в призовой тройке.

Не лишним будет напомнить, что амбициозные планы стояли перед клубом и в прошлом сезоне. Тогда перед командой стояла задача финишировать в четверке сильнейших в Суперлиге-2 чемпионата России. Не получилось: команда неудачно завершила предварительный этап регулярного чемпионата, заняв итоговое 7-е место. В этот раз такая ситуация случиться не должна по нескольким причинам. Но обо всем по порядку.

В нынешнем межсезонье руководство клуба «Челбаскет» было активным игроком на трансферном рынке. Началась кадровая революция с тренерского штаба. С не выполнившим поставленные задачи на сезон Евгением Сорокиным руководство клуба рассталось. И быстро нашло ему замену в лице Алексея Миронова. Молодой и амбициозный специалист зарекомендовал себя с лучшей стороны в «Чебоксарских ястребах», с которыми в минувшем сезоне дошел до полуфинала Суперлиги-2, где уступил будущему победителю магнитогорскому «Металлургу».





БК «Челбаскет». Межсезонье-2022. Изменения в составе:

Ушли: Андрей Курченко, Андрей Логинов, Леонид Никитенко, Александр Кузнецов, Матвей Погонин, Юрий Качков, Вадим Балякин и Иван Крикун.

Продлили контракты: Дмитрий Якунин, Никита Грабарев, Никита Перцев, Андрей Малышев, Кирилл Епанов.

Пришли: Дмитрий Бубнов («Динамо» Ставрополь), Павел Кольцов («Чебоксарские ястребы» Чебоксары), Сергей Жульков («Чебоксарские ястребы» Чебоксары), Александр Темников (студенческая сборная Челябинской области), Александр Тихонин («Уфимец» Уфа) и Павел Новиков («Чебоксарские ястребы» Чебоксары).

Контракт с новым хедкоучем «Челбаскета» был подписан сразу на два сезона, что говорит о кредите доверия к специалисту. Тренер сможет поэтапно строить сильный и боеспособный коллектив с прицелом на Суперлигу.

Алексею Миронову всего 36 лет, а это значит, что в Челябинске снова будет актуальным вопрос — будут ли игроки воспринимать его как наставника и жесткого тренера, которого будут уважать и слушать? Покажет время и результат. Но есть ощущение, что тренерский штаб «Челбаскета» от этих кадровых изменений усилился.

«На протяжении сезона нам импонировала агрессивная, атакующая манера игры чебоксарской команды, что являлось во многом заслугой Алексея. Рады, что он принял наше предложение. Мы ставим перед собой амбициозные цели на предстоящий сезон. Уверен, что он будет интересным», — прокомментировал назначение президент БК «Челбаскет» Николай Сандаков.

После подписания контракта со специалистом руководство южноуральского клуба объявило о том, что команду пополнили сразу два игрока из Чебоксар. Причем это игроки основного состава — разыгрывающий Павел Кольцов и центровой Сергей Жульков. До недавнего времени в «Челбаскете» страдала позиция первого номера команды. В прошлом сезоне сделали ставку на Дмитрия Якунина, но игрок получил травму и пропустил половину сезона, а молодым игрокам не хватало опыта и умений, чтобы надежно «забетонировать» позицию.

Павел Кольцов — один из самых сильных разыгрывающих в Суперлиге. Баскетболист становился MVP Суперлиги-2 в сезоне-2020/2021. Игрок является очень качественным усилением «Челбаскета» в это межсезонье. Он способен создавать и реализовывать моменты в атаке и быть цепким защитником. Другой новичок, центровой Сергей Жульков, тоже является точечным усилением. Опытный и сильный центровой, который находится в расцвете физической формы, — как раз тот человек, которого не хватало челябинцам в минувшем сезоне.

«Сергей считается одним из лучших центровых второй лиги, два года назад он стал лучшим игроком Суперлиги-2. Павел — игрок высокого уровня с развитым потенциалом, неоднократно доказавший свое мастерство в важных матчах чемпионатов России и не раз завоевавший награду лучшего игрока во втором дивизионе Суперлиги», — считает директор БК «Челбаскет» Максим Перцев.

Еще одно важное приобретение челябинского клуба — разыгрывающий Дмитрий Бубнов, имеющий опыт выступлений в Суперлиге-1. Прошлый сезон он провел в составе ставропольского «Динамо». В баскетбольном плане очень умный игрок, который может разгонять, сооружать и руководить атакой всей команды.

Таким образом, «Челбаскет» усилился как минимум тремя игроками, которые по своему потенциалу и профессиональным качествам могут выходить в стартовой пятерке команды. Однако оставались еще вопросы по другим позициям. Но и здесь ответы на многочисленные вопросы быстро нашлись. Челябинский клуб продлил соглашения с рядом игроков. Так, подписали контракты на один сезон Никита Перцев, Андрей Логинов, Андрей Малышев, Кирилл Епанов, Дмитрий Якунин и Никита Грабарев. А еще усилился капитаном студенческой сборной Челябинской области Александром Темниковым.

Увы, Андрей Логинов по семейным обстоятельствам вынужден был покинуть Челябинск. Пришлось в экстренном порядке искать ему замену. И здесь руководство клуба сыграло на трансферном рынке блестяще, вернув в «родную гавань» одного из лучших воспитанников челябинского баскетбола Александра Тихонина. Опытный игрок должен закрыть позицию тяжелого форварда в команде.

Последним приобретением «Челбаскета» стал легкий форвард Павел Новиков, который последние два сезона также выступал за «Чебоксарских ястребов» и был системообразующим игроком. У Павла хороший баскетбольный IQ, он сможет создать конкуренцию и точку роста молодым игрокам команды. Таким образом стартовая пятерка стала приобретать реальные очертания. Отметим, что больше половины состава «Челбаскета» составляют воспитанники южноуральской школы баскетбола.

Состав «Челбаскета» на сезон-2022/2023. Версия ИА «Первое областное»:

Разыгрывающие: Дмитрий Якунин, Дмитрий Бубнов, Павел Кольцов.

Атакующий защитник: Никита Грабарев.

Легкие форварды: Никита Перцев, Павел Новиков.

Тяжелые форварды: Александр Тихонин, Александр Темников.

Центровые: Андрей Малышев, Сергей Жульков, Кирилл Епанов.

Молодежь: Иван Зубенко, Василий Архипов.

Насколько успешным получится сезон-2022/2023 для «Челбаскета», во многом зависит от того, сможет ли новый главный тренер найти подход к игрокам и насколько хорошо впишутся в коллектив новобранцы. Сумеют ли они быстро найти между собой общий язык и понимание. Очевидно, что стартовая пятерка полностью изменилась.

БК «Челбаскет». Основной состав команды:

1. Павел Кольцов: замена Дмитрий Бубнов.

2. Дмитрий Якунин: замена Никита Грабарев.

3. Никита Перцев: замена Павел Новиков.

4. Александр Тихонин: замена Александр Темников, Кирилл Епанов.

5. Сергей Жульков: замена Андрей Малышев, Кирилл Епанов.