Баскетбольный клуб «Челбаскет» с победы стартовал в новом сезоне

Южноуральская команда выиграла в Кубке России у «Нефтехимика» — 88:68

Сегодня, 24 сентября, открыл новый баскетбольный сезон челябинский клуб «Челбаскет». На предварительном этапе Кубка России в Магнитогорске наша команда выиграла у «Нефтехимика» из Тобольска — 88:68, сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».

Южноуральцы уверенно контролировали игру с первых минут. Игроки «Челбаскет» отлично реализовывали свои моменты и хорошо контролировали мяч. Но больше всего значения имела игра в защите. Челябинская команда совершила гораздо меньше потерь — 11 против 21, лучше играла на подборах и меньше фолила. Благодаря чему и довела дело до уверенной победы. Лучшим в составе команды из Челябинска стал Андрей Малышев — 20 очков и 4 подбора.

Отметим, что БК «Челбаскет» в своей группе предстоит сыграть еще два матча отборочного раунда против «Металлурга» (Магнитогорск) и «Енисея-2» (Красноярский край). Победитель группового этапа напрямую квалифицируется в 1/16 финала Кубка России.

Напомним, что завтра, 25 сентября, БК «Челбаскет» сыграет против команды «Енисей-2». Начало матча в 15:00.