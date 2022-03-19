Баскетбольный клуб «Челбаскет» проиграл в южноуральском дерби в чемпионате Суперлиги-2

Челябинцы уступили магнитогорскому «Металлургу» — 61:86

Сегодня, 19 марта, в Магнитогорске челябинский баскетбольный клуб «Челбаскет» уступил в южноуральском дерби «Металлургу» со счетом 61:86, сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».



Начало матча прошло в равной борьбе между командами. Но после второй четверти челябинские баскетболисты уступали — 28:43. «Челбаскет» пытался сравнять счет и вырвать победу, но магнитогорцам удалось сохранить преимущество и довести дело до уверенной победы.



Лучшим игроком в составе «Челбаскета» стал Дмитрий Якунин. Он набрал 19 очков, 2 передачи, 2 перехвата и 13 баллов в эффективности действий на площадке.



Завтра, 20 марта, состоится повторный поединок команд. Начало — в 18:00 по челябинскому времени.

