Баскетбольный клуб «Челбаскет» проиграл «Русичам» в Суперлиги

В повторном матче южноуральцы уступили со счетом 97:109

Сегодня, 13 марта, челябинский баскетбольный клуб «Челбаскет» проиграл «Русичам» в чемпионате второго дивизиона российской Суперлиги. В повторном гостевом поединке челябинцы уступили со счетом 97:109, сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».



Челябинцы хорошо начали игру. Первая и вторая четверть осталась за «Челбаскетом». Однако в третьем отрезке «Русичи» смогли сравнять счет и выйти вперед. В заключительной четверти хозяева упрочили свое преимущество и довели дело до победы.



Лучшим игроком в составе «Челбаскета» стал Андрей Логинов. Он набрал 34 очка, 7 подборов, 3 передачи, 1 перехват и 34 балла в эффективности действий на площадке.



После двух гостевых матчей «Челбаскет» занимает 6 место в турнирной таблице. Заключительные поединки в чемпионате подопечные Евгения Сорокина проведут 19 и 20 марта в гостях против магнитогорского «Металлурга».

