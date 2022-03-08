Баскетбольный клуб «Челбаскет» проиграл «Новомосковску» в Суперлиге

Южноуральцы уступили в гостевом матче со счетом 58:69

Сегодня, 8 марта, челябинский баскетбольный клуб «Челбаскет» проиграл в гостевом матче «Новомосковску» в чемпионате Суперлиги-2 — 58:69, сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».



Для челябинских баскетболистов матч начался тяжело. После первой четверти южноуральцы уступали — 27:12. Дальше по ходу встречи наши баскетболисты пытались сравнять счет и вырвать победу, но хозяевам удалось сохранить преимущество и довести дело до уверенной победы.



Лучшим игроком в составе челябинцев стал Андрей Малышев. Он набрал 17 очков, 6 подборов, 1 передачу и 13 баллов в эффективности действий на площадке.



«Челбаскет» может взять реванш. Завтра, 9 марта, состоится повторный поединок команд. Начало — в 21:00 по челябинскому времени.

