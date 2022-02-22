Челябинский баскетбольный клуб «Челбаскет» потерпел поражение в чемпионате второго дивизиона российской Суперлиги. В домашнем поединке челябинцы проиграли «БАРС-РГЭУ» — 70:71, сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».
Начало для обеих команд — не задалось, на протяжении четырех минут ни одна не могла открыть счет. Долгая раскачка не сыграла на руку нашей команде, только в третьей четверти челябинцы смогли выйти вперед. В четвертом отрезке южноуральские игроки пытались вырвать победу, но в концовке встречи смазали решающий штрафные броски и упустили победу.
Лучшим игроком в составе челябинцев стал Андрей Малышев. Он набрал 9 очков, 13 подборов, 2 передачи и 22 балла в эффективности действий на площадке.
У наших игроков есть шанс взять реванш. Завтра, 23 февраля, состоится повторный поединок команд. Начало — в 16:00 по челябинскому времени.
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