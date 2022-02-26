Сегодня, 26 февраля, челябинский баскетбольный клуб «Челбаскет» потерпел поражение в чемпионате второго дивизиона российской Суперлиги. В тяжелом домашнем поединке челябинцы проиграли одному из лидеров чемпионата «Чебоксарским Ястребам» — 73:75.
Баскетболисты «Челбаскета» с первых минут пошли вперед. Южноуральцы смогли показать хорошую игру и после первой половины вели со счетом 43:36. В третьем отрезке южноуральские баскетболисты сбавили темп. А в четвертой четверти «ястребы» смогли сравнять счет и выйти вперед. В упорной и сложной концовке победу на последних секундах вырвали чебоксарские баскетболисты.
Лучшим игроком в составе челябинцев стал Андрей Логинов. Он набрал 13 очков, 13 подборов, 2 передачи и 18 баллов в эффективности действий на площадке.
У наших игроков есть шанс взять реванш. Завтра, 27 февраля, состоится повторный поединок команд. Начало — в 17:00 по челябинскому времени.
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