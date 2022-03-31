Баскетбольный клуб «Челбаскет» продолжает побеждать в плей‑ауте Суперлиги‑2

Челябинцы на своей площадке обыграли тульский «Новомосковск» — 95:69

Сегодня, 31 марта, челябинский клуб «Челбаскет» провел второй поединок в плей-ауте баскетбольной Суперлиги-2. Подопечные Евгения Сорокина на своей площадке уверенно обыграли тульский «Новомосковск» — 95:69, подарив болельщикам зрелищную игру, передает корреспондент ИА «Первое областное».



Напомним, «Челбаскету» не удалось финишировать в шестерке сильнейших и в плей-офф Суперлиги-2. Челябинцам не хватило лишь одной победы. Южноуральцы вынуждены на втором этапе выступать в плей-ауте с командами в борьбе за 7–11-е места. Однако, набрав наибольшее количество очков, челябинский клуб получил возможность стать организатором турнира среди команд-неудачников.



В матче против тульской команды подопечные Евгения Сорокина с первых минут пошли вперед и завладели преимуществом. Челябинцы хорошо начали игру в защите, совершая удачные перехваты, игроки нашей команды смогли быстро развивать свои атаки. Южноуральцы ушли в большой отрыв и после первой четверти вели со счетом 36:16. Во втором отрезке команды продолжали играть в быстрый баскетбол. Гости смогли наладить игру в защите и немного сократить отставание. К большому перерыву наша команда вела в счете — 54:30.



После большого перерыва игра кардинально не изменилась. Хозяева площадки продолжили быстро и агрессивно действовать в защите и атаке, не позволяя «Новомосковску» сравнять счет. Стабильная хорошая игра дала возможность «Челбаскету» выпускать своих молодых игроков, таких как Александр Новоселов, Семен Хоменко и Наум Чехлань. Надо сказать, ребята неплохо себя показали и смогли принести команде пользу. В итоге уверенная победа «Челбаскета» — 95:69.



Лучшим игроком матча стал один из лидеров «Челбаскета» Андрей Логинов. Он смог набрать 25 очков, 9 подборов, 4 передачи, 2 перехвата и 2 блок-шота. Также стоит отметить Никиту Перцева, который забросил 4 из 7 трехочковых, набрав по итогу матча 21 очко.



Завтра, 1 апреля, «Челбаскет» проведет третий поединок плей-аута против команды «МицуБАСКЕТ» из Липецка. Начало матча в 19:00.



