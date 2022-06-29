Руководство баскетбольного клуба «Челбаскет» объявило о подписании нового контракта с легким форвардом Никитой Перцевым. В минувшем сезоне баскетболист был одним из лидеров челябинской команды по набору очков. Новое соглашение с игроком продлено на один сезон, сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».
Никита — выпускник СШОР-8 по баскетболу. Три сезона подряд выступал за екатеринбургский клуб «Урал», бронзовый призер первенства России в составе Челябинска. В 2016 году форвард стал самым молодым игроком в истории Российской суперлиги, набравшим очки в матче.
«„Челбаскет“ — самый патриотичный профессиональный клуб в России. Я уверен, что нам удастся сохранить пропорцию соотношения воспитанников челябинского баскетбола и приглашенных игроков, для этого мы строим систему, развиваем наши ДЮБЛы», — рассказал президент челябинского клуба Николай Сандаков.
Отметим, что в прошлом сезоне в составе «Челбаскета» Никита провел 48 игр, набирая в среднем 11,9 очка и 4,4 подбора. Также легкий форвард попал в топ-10 игроков Суперлиги-2 по мнению портала Eurobasket.com.
«Знаю Никиту с пеленок, и, если серьезно, как отец рад, что сын играет в таком продвинутом и патриотичном клубе, как „Челбаскет“. Как директор хочу поблагодарить Никиту за то, что, несмотря на наличие довольно выгодных предложений, он остается в команде своего родного региона и будет приносить пользу своей игрой клубу и всему челябинскому баскетболу», — отметил генеральный директор клуба Максим Перцев.
Напомним, что ранее баскетбольный клуб «Челбаскет» подписал сразу трех новых игроков. Челябинская команда заключила соглашение с Павлом Кольцовым, Сергеем Жульковым и Дмитрием Бубновым. Также новым главным тренером «Челбаскета» назначили Алексея Миронова. До этого специалист тренировал баскетболистов из «Чебоксарских ястребов».
Отметим, что центровой «Челбаскета» Андрей Малышев в интервью ИА «Первое областное» рассказывает об этапах своей карьеры, объясняет, почему решил вернуться в Челябинск и почему планирует стать тренером.
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