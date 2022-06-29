Баскетбольный клуб «Челбаскет» продлил контракт с Никитой Перцевым

Соглашение рассчитано на один год

«„Челбаскет“ — самый патриотичный профессиональный клуб в России. Я уверен, что нам удастся сохранить пропорцию соотношения воспитанников челябинского баскетбола и приглашенных игроков, для этого мы строим систему, развиваем наши ДЮБЛы»,

— рассказал президент челябинского клуба Николай Сандаков.

«Знаю Никиту с пеленок, и, если серьезно, как отец рад, что сын играет в таком продвинутом и патриотичном клубе, как „Челбаскет“. Как директор хочу поблагодарить Никиту за то, что, несмотря на наличие довольно выгодных предложений, он остается в команде своего родного региона и будет приносить пользу своей игрой клубу и всему челябинскому баскетболу»,

— отметил генеральный директор клуба Максим Перцев.