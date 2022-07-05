Руководство баскетбольного клуба «Челбаскет» объявило о подписании нового контракта с воспитанником челябинского баскетбола Никитой Грабаревым. Прошлый сезон баскетболист провел в Беларуси в команде «Гомель». Новое соглашение с игроком рассчитано на один год, сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».
Никита Грабарев выпускник челябинской СШОР № 8. Первый тренер — Валерий Николаевич Заграй. Сезон 2018/21 провел в составе «Челбаскета». В копилке спортивных достижений Никиты — неоднократные победы на чемпионатах городского и областного уровня.
«Очень важно, чтобы главный клуб системы состоял из как можно большего количества игроков, воспитанных этой системой. Только в этом случае мы можем решать стратегические задачи по развитию баскетбола и показывать пример подрастающему поколению. Из 12 игроков основного состава „Челбаскета“ две трети — это воспитанники челябинского баскетбола», — рассказал президент БК «Челбаскет» Николай Сандаков.
В прошлом сезоне в Высшей лиге Беларуси в составе «Гомеля» Никита занял 7-е место. Всего за белорусскую команду баскетболист провел 11 игр, набирая в среднем 14,5 очка, 5,7 подбора и делая 4,4 передачи и 3,4 перехвата за игру.
«Никита в прошлом сезоне набирался опыта в Беларуси, где объективно получал больше игрового времени. Сейчас он вернулся и готов рвать и метать, а мы рады предоставить ему такую возможность», — отметил Николай Сандаков.
Напомним, что в это межсезонье «Челбаскет» подписал трех новых игроков: Павла Кольцова, Сергея Жулькова и Дмитрия Бубнова. Также челябинский клуб заключил новые соглашения с игроками Дмитрием Якуниным, Никитой Перцевым и Андреем Логиновым. А новым главным тренером «Челбаскета» назначили Алексея Миронова. До этого специалист тренировал баскетболистов из «Чебоксарских ястребов».
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