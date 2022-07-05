Баскетбольный клуб «Челбаскет» продлил контракт с Никитой Грабаревым

Игрок возвращается в Челябинск после аренды в белорусском клубе «Гомель»

«Очень важно, чтобы главный клуб системы состоял из как можно большего количества игроков, воспитанных этой системой. Только в этом случае мы можем решать стратегические задачи по развитию баскетбола и показывать пример подрастающему поколению. Из 12 игроков основного состава „Челбаскета“ две трети — это воспитанники челябинского баскетбола»,

— рассказал президент БК «Челбаскет» Николай Сандаков.

«Никита в прошлом сезоне набирался опыта в Беларуси, где объективно получал больше игрового времени. Сейчас он вернулся и готов рвать и метать, а мы рады предоставить ему такую возможность»,

— отметил Николай Сандаков.