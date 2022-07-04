Баскетбольный клуб «Челбаскет» продлил контракт с Кириллом Епановым

Соглашение рассчитано на один сезон

«Кирилл провел заключительную часть сезона-2021/22 в режиме энергосбережения, поэтому ждем, что он выплеснет всю свою сэкономленную энергию в новом. Воспитанник челябинской школы баскетбола, обладатель внушительных габаритов и высокого уровня игрового интеллекта — мы рассчитываем на этого центрового, его зрелищные данки, на его профессионализм»,

— рассказал главный тренер БК «Челбаскет» Алексей Миронов.