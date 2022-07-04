Руководство баскетбольного клуба «Челбаскет» объявило о подписании нового контракта с «челябинским коршуном» Кириллом Епановым. Новое соглашение с игроком рассчитано на один год, сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».
Кирилл Епанов выпускник челябинской СШОР-8 по баскетболу. Центровой два сезона выступал за «Локомотив-Кубань» в ДЮБЛ и столько — же за «Динамо-Ставрополь». Позже Кирилл выступал за «Динамо-Челябинск» и «Динамо-Магнитогорск».
«Кирилл провел заключительную часть сезона-2021/22 в режиме энергосбережения, поэтому ждем, что он выплеснет всю свою сэкономленную энергию в новом. Воспитанник челябинской школы баскетбола, обладатель внушительных габаритов и высокого уровня игрового интеллекта — мы рассчитываем на этого центрового, его зрелищные данки, на его профессионализм», — рассказал главный тренер БК «Челбаскет» Алексей Миронов.
В прошлом баскетбольном сезоне центровой проводил не так много игрового времени на площадке. В составе «Челбаскета» Кирилл сыграл 41 игру, набрал 208 очков и 193 подбора.
Напомним, что в это межсезонье «Челбаскет» подписал трех новых игроков: Павла Кольцова, Сергея Жулькова и Дмитрия Бубнова. Также челябинский клуб заключил новые соглашения с игроками Дмитрием Якуниным, Никитой Перцевым и Андреем Логиновым. А новым главным тренером «Челбаскета» назначили Алексея Миронова. До этого специалист тренировал баскетболистов из «Чебоксарских ястребов».
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