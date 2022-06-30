Руководство баскетбольного клуба «Челбаскет» объявило о подписании нового контракта с разыгрывающим Дмитрием Якуниным. В минувшем сезоне баскетболиста преследовали травмы, но это не мешало ему оставаться одним из лидеров команды. Новое соглашение с игроком продлено на один сезон, сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».
Дмитрий Якунин, воспитанник озерской школы баскетбола, до сезона 2020/21 выступал в составе молодежной сборной «Челбаскет» и в студенческой сборной ЮУрГУ. Благодаря своему трудолюбию и таланту разыгрывающий прошел путь от студенческого и любительского баскетбола к профессиональному. С первых матчей в основной команде Дмитрий стал одной из основных опций в атаке «Челбаскета».
«Дмитрий — воспитанник озерской школы баскетбола, прошел через огонь и воду детского спорта, не сдался под напором „медных труб“ в студенческом, своим мастерством и трудолюбием проложил дорогу в профессионалы. Без лишнего пафоса карьера Димы Якунина — это модель той системы, которую мы строим, чтобы как можно больше южноуральских мальчишек и девчонок нашли свой правильный путь в жизни», — прокомментировал продление контракта президент челябинского клуба Николай Сандаков.
В прошедшем сезоне в составе «Челбаскета» Дмитрий провел 29 игр, набрав 267 очков, 60 подборов, сделал 52 передачи и 45 перехватов.
Напомним, что ранее в это межсезонье баскетбольный клуб «Челбаскет» усилился тремя новыми игроками. Челябинская команда заключила соглашение с Павлом Кольцовым, Сергеем Жульковым и Дмитрием Бубновым. Также южноуральский клуб заключил новые соглашения с основными игроками Никитой Перцевым и Андреем Логиновым. А новым главным тренером «Челбаскета» назначили Алексея Миронова. До этого специалист тренировал баскетболистов из «Чебоксарских ястребов».
Также центровой «Челбаскета» Андрей Малышев в интервью ИА «Первое областное» рассказывает об этапах своей карьеры, объясняет, почему решил вернуться в Челябинск и почему планирует стать тренером.
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