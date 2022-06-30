Баскетбольный клуб «Челбаскет» продлил контракт с Дмитрием Якуниным

Соглашение рассчитано на один год

«Дмитрий — воспитанник озерской школы баскетбола, прошел через огонь и воду детского спорта, не сдался под напором „медных труб“ в студенческом, своим мастерством и трудолюбием проложил дорогу в профессионалы. Без лишнего пафоса карьера Димы Якунина — это модель той системы, которую мы строим, чтобы как можно больше южноуральских мальчишек и девчонок нашли свой правильный путь в жизни»,

— прокомментировал продление контракта президент челябинского клуба Николай Сандаков.