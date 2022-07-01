Руководство баскетбольного клуба «Челбаскет» объявило о подписании нового контракта с одним из лидеров команды Андреем Малышевым. В будущем сезоне центровой с контрактом игрока будет совмещать должность тренера по ОФП в командах системы клуба. Новое соглашение с игроком рассчитано на один год, сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».
Андрей Малышев родом из Казахстана, начинал свою игровую карьеру в России в челябинском «Динамо» в 2014 году. После двух сезонов в Челябинске перебрался в екатеринбургский «Уралмаш», с которым стал бронзовым призером Суперлиги 2. Позже на время приостановил свою игровую карьеру. Однако в 2021 году вернулся уже в родной Челябинск, чтобы помочь «Челбаскету» стать сильной командой.
«Андрей Малышев — это гроза соперников и любимец наших самых маленьких болельщиков. Выше его харизмы только его рост. Тот факт, что Андрей остается в клубе в качестве игрока и уже начинает карьеру тренера в нашей системе, радует. Хорошей охоты, Малыш», — прокомментировал продление контракта генеральный директор челябинского клуба Максим Перцев.
В минувшем баскетбольном сезоне центровой клуба «Челбаскет» проводил не так много игрового времени на площадке. Опытному спортсмену в силу возраста уже сложно выдерживать серьезные физические нагрузки. В прошлом сезоне в составе «Челбаскета» Андрей провел 42 игры, набирая в среднем 11,4 очка и 7,8 подбора.
Также Андрей Малышев в интервью ИА «Первое областное» рассказал об этапах своей карьеры, объяснил, почему решил вернуться в Челябинск и почему планирует стать тренером.
Напомним, что в это межсезонье «Челбаскет» подписал трех новых игроков: Павла Кольцова, Сергея Жулькова и Дмитрия Бубнова. Также Челябинский клуб заключил новые соглашения с игроками Дмитрием Якуниным, Никитой Перцевым и Андреем Логиновым. А новым главным тренером «Челбаскета» назначили Алексея Миронова. До этого специалист тренировал баскетболистов из «Чебоксарских ястребов».
Автор: Алексей Борякин
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