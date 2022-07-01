Баскетбольный клуб «Челбаскет» продлил контракт с Андреем Малышевым

Игрок также станет тренером по ОФП

«Андрей Малышев — это гроза соперников и любимец наших самых маленьких болельщиков. Выше его харизмы только его рост. Тот факт, что Андрей остается в клубе в качестве игрока и уже начинает карьеру тренера в нашей системе, радует. Хорошей охоты, Малыш»,

— прокомментировал продление контракта генеральный директор челябинского клуба Максим Перцев.