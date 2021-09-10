Руководство баскетбольного клуба «Челбаскет» объявило о подписании контракта с разыгрывающим Матвеем Погониным. Воспитанник подмосковной школы баскетбола призван усилить в клубе позицию разыгрывающего игрока, сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».
20-летний новобранец челябинского клуба начинал свой путь в большой баскетбол с детско-юношеской школы города Троицка Московской области. Однако рост мастерства пришелся на занятия в известной столичной школе «Тринта», где на него обратили внимание тренеры ДЮБЛ (детско-юношеская баскетбольная лига) из команды «Химки».
«Рады приветствовать в нашем составе Матвея. Молодой, амбициозный и очень старательный разыгрывающий, который добавит нам агрессии в защите, организации нападения и кинжальных проходов. Связка Кузнецов/Погонин — это тот дуэт разыгрывающих, с которым мне будет приятно и комфортно начинать новый сезон. Добро пожаловать в стаю», — комментирует главный тренер БК «Челбаскет» Евгений Сорокин.
Матвей Погонин является бронзовым призером ДЮБЛ сезона-2018/2019, чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ сезона-2018/2019, а также бронзовым и серебряным призером АСБ (Ассоциация студенческого баскетбола) дивизиона «Москва» (2020/21).
Автор: Степан Тимощук
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