Баскетбольный клуб «Челбаскет» потерпел поражение от «Тамбова»

Челябинцы уступили в повторном поединке со счетом 71:78

Сегодня, 25 ноября, челябинский баскетбольный клуб «Челбаскет» проиграл в чемпионате второго дивизиона российской суперлиги. В повторном домашнем поединке южноуральский клуб уступил «Тамбову» — 71:78.



Челябинская команда смогла открыть счет и удержать преимущество в начале матча, но «Тамбов» быстро включился в игру и смог сделать хороший рывок. Первая четверть завершилась со счетом 32 — 40 в пользу гостей. Вторая половина матча осталась за «Тамбовом», наша команда была близка к тому, чтобы сравнять счет, но сказалось усталость и короткая скамейка у «Челбаскета». Лучшим игроком в составе «Челбаскета» стал Никита Перцев. Он набрал 19 очков, 3 подбора и сделал 3 перехвата.



Отметим, что другой южноуральский баскетбольный клуб «Металлург» одержал победу над «МицуБаскетом» со счетом 99:85. Металлург" продолжает занимать третье место в турнирной таблице. Челябинская команда располагается на шестом месте в чемпионате. Следующие матчи пройдут четвертого декабря, «Челбаскет» в гостях сыграет против «БАРС-РГЭУ», а магнитогорцы встретятся с «Чебоксарскими ястребами».

