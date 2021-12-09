Баскетбольный клуб «Челбаскет» потерпел два гостевых поражения в суперлиге

Челябинцы в гостях уступили в Чебоксарах местным «Чебоксарским ястребам»

Челябинский баскетбольный клуб «Челбаскет» потерпел два выездных поражения в чемпионате второго дивизиона российской суперлиги. В гостевых поединках наша команда уступила в Чебоксарах местным «Чебоксарским ястребам» со счетом — 75:82 и 76:79. Наша команда проиграла пять игр подрят, сообщает пресс-служба «Челбаскета».



Первая игра была напряженная с непредсказуемой развязкой. Первая и вторая четверть остались за хозяевами. Однако, на первых минутах третьей четверти красивый выход к кольцу и бросок сверху Андрея Малышева обнулили итоги первой половины, при счете 33:33 игру начали заново. Борьба равных соперников вывела матч в овертайм, но тут удача отвернулась от «Челбаскет» — 82:75 Ястребы оказались сильнее. Лучшим игроком в составе «Челбаскета» стал Александр Кузнецов. Он набрал 13 очков, 5 подборов, 7 передач и 18 баллов в эффективности действий на площадке.



И вновь в шаге от победы наша команда была во второй игре. Челябинцам банально не хватило сил в концовке. К нашим парням нет претензий в плане отдачи, где-то совсем немного не повезло. Итого на табло: 79:76 в пользу «Чебоксарских ястребов». Самым результативным игроком в составе челябинского клуба вновь стал Александр Кузнецов. Он набрал 18 очков, 5 передач и 17 баллов в эффективности действий на площадке. А самый полезный для нашей команды в этой встрече Андрей Малышев, набравший 15 очков, 7 подборов, 1 передачу, 3 перехвата и 20 баллов в эффективности действий на площадке.



Другой южноуральский баскетбольный клуб — «Металлург» тоже завершил выездную серию. Магнитогорцы одержали две победы над «БАРС‑РГЭУ» (74:68, 74:68). После двух поражений в Чебоксарах челябинская команда занимает 7 место в турнирной таблице. Следующий матч «Челбаскет» проведет на домашней площадке. 18 и 19 декабря наша команда принимает «Новомосковск».

