Руководство челябинского баскетбольного клуба «Челбаскет» объявило о подписании контракта с воспитанником самарской школы баскетбола Вадимом Балякиным. Игрок, выступающий на позиции легкого форварда, заключил соглашение с клубом на один сезон, сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».
Вадим Балякин родился 16 января 1990 в Самаре. Является воспитанником самарского баскетбола, играл за «СДЮСШОР-Красные Крылья». Выступает на позиции легкого форварда. В сезоне 2014/2015 за «Красные Крылья» выступал в Единой лиге ВТБ. 5 августа 2015 года Балякин подписал контракт с пермским клубом «Парма». В составе клуба он выиграл Кубок России по баскетболу, а также завоевал бронзовые медали Суперлиги сезона 2015/2016.
В 2015 году Вадим Балякин победил на неофициальном чемпионате России по стритболу Red Bull King of the Rock. Эта победа позволила ему принять участие в чемпионате мира по стритболу, где он дошел до 1/8 финала.
«Очень доволен подписанием Вадима, это игрок высокого профессионального уровня с развитым атакующим потенциалом, неоднократно доказавший свое мастерство в важных матчах чемпионатов России», — рассказал главный тренер БК «Челбаскет» Евгений Сорокин.
Также форвард выступал за Чебоксарских Ястребов, в их составе он признавался лучшим легким форвардом Суперлиги 2 в сезоне 2016-2017. С 2018–2021 года играл за Динамо из Магнитогорска. Последние пол года провел в БК «Самара» 3×3.
Напомним, что баскетбольный клуб «Челбаскет» занимает четвертое место в Суперлиге‑2. Следующие поединки подопечные Евгения Сорокина проведут в Липецке 8 и 9 февраля против «Мицубаскета».
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