Баскетбольный клуб «Челбаскет» подписал нового игрока

Челябинская команда заключила контракт с Вадимом Балякиным

«Очень доволен подписанием Вадима, это игрок высокого профессионального уровня с развитым атакующим потенциалом, неоднократно доказавший свое мастерство в важных матчах чемпионатов России»,

— рассказал главный тренер БК «Челбаскет» Евгений Сорокин.