Баскетбольный клуб «Челбаскет» подписал контракт с Павлом Новиковым

Челябинская команда заключила соглашение с легким форвардом на один сезон

«Рад подписанию Павла. Очень хорошо мне знакомый игрок, с хорошим баскетбольным IQ и навыками, два последних сезона провел под моим руководством, в прошедшем сезоне был системообразующим игроком. Уверен, что он поможет команде в достижении поставленных целей, создаст конкуренцию и точку роста молодым игрокам команды»,

— рассказал главный тренер БК «Челбаскет» Алексей Миронов.