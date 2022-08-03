Руководство челябинского баскетбольного клуба «Челбаскет» объявило о подписании контракта с легким форвардом Павлом Новиковым. В прошлом сезоне игрок выступал в составе «Чебоксарских ястребов». Соглашение с новым игроком рассчитано на один сезон, сообщает пресс-служба челябинского клуба.
«Рад подписанию Павла. Очень хорошо мне знакомый игрок, с хорошим баскетбольным IQ и навыками, два последних сезона провел под моим руководством, в прошедшем сезоне был системообразующим игроком. Уверен, что он поможет команде в достижении поставленных целей, создаст конкуренцию и точку роста молодым игрокам команды», — рассказал главный тренер БК «Челбаскет» Алексей Миронов.
За свою баскетбольную карьеру Павел Новиков выступал за московские команды «Руна», «Три звездочки» и «Динамо». В прошлом сезоне в составе «Чебоксарских ястребов» игрок провел 47 игр, набирая в среднем 12,6 очка, 3,1 подбора, 2,1 передачи и 1,4 перехвата.
Напомним, что ранее «Челбаскет» подписал двух игроков «Чебоксарских ястребов». Челябинская команда заключила соглашение с Павлом Кольцовым и Сергеем Жульковым. Также новым главным тренером стал Алексей Миронов, возглавлявший клуб «Чебоксарские ястребы».
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