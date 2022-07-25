Руководство челябинского баскетбольного клуба «Челбаскет» объявило о подписании контракта с капитаном студенческой сборной Челябинской области Александром Темниковым. Игрок будет выступать за три команды системы южноуральского клуба, сообщает пресс-служба челябинского клуба.
Александр получит возможность играть за «Челбаскет» в Высшей лиге, в студенческой сборной (АСБ РЖД) и за новую южноуральскую команду по баскетболу 3×3 «Курчатов», которая выступила на первом турнире по баскетболу 3×3. Южноуральцы заняли четвертое место на Ural Volga League.
«Александр — яркий пример спортивного лифта, который мы строим в региональном баскетболе. Каждый спортсмен, приходящий в систему, может вырасти до профессионального игрока и развиваться дальше», — отметил президент челябинского клуба Николай Сандаков.
Напомним, что лидер «Челбаскета» Андрей Логинов покидает челябинский клуб. Игрок принял решение переехать в другой город по семейным обстоятельствам. Ему на замену в Челябинск вернулся один из самых титулованных южноуральских баскетболистов Александр Тихонин.
Также баскетбольный клуб «Челбаскет» подписал ранее трех новых игроков. Челябинская команда заключила соглашение с Павлом Кольцовым, Сергеем Жульковым и Дмитрием Бубновым.
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