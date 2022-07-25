Баскетбольный клуб «Челбаскет» подписал контракт с капитаном студенческой челябинской сборной

Александр Темников будет выступать за три команды системы южноуральского клуба

«Александр — яркий пример спортивного лифта, который мы строим в региональном баскетболе. Каждый спортсмен, приходящий в систему, может вырасти до профессионального игрока и развиваться дальше»,

— отметил президент челябинского клуба Николай Сандаков.