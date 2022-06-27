Руководство челябинского баскетбольного клуба «Челбаскет» объявило о подписании контракта с разыгрывающим Дмитрием Бубновым. Соглашение с новым игроком рассчитано на один сезон, сообщает пресс-служба челябинского клуба.
25-летний Дмитрий Бубнов является разыгрывающим с ростом 191 сантиметр и весом 81 килограмм, кандидат в мастера спорта. Прошлый сезон Дмитрий играл в составе БК «Динамо». В составе ставропольского клуба он провел 45 матчей, отыграв в среднем 24 минуты за матч, с результативностью 6,8 очка за одну игру.
«Дмитрий Бубнов очень ценный кадр для нашего клуба, рад его подписанию. Дмитрий в своем портфолио имеет историю выступлений в Суперлиге-1 за такие клубы, как „Спартак“ (Санкт-Петербург) и „Иркут“ (Иркутск). Очень умный, интеллигентный игрок. Теперь мы имеем в обойме двух разноплановых разыгрывающих: Павла Кольцова, который тяготеет к атаке, и Дмитрия Бубнова, который больше склонен к командному баскетболу. Когда в арсенале два разноплановых первых номера, у нас появляется больше опций как в нападении, так и в защите», — рассказал о новом игроке генеральный директор челябинского клуба Максим Перцев.
Напомним, что ранее баскетбольный клуб «Челбаскет» подписал двух новых игроков. Челябинская команда заключила соглашение с Павлом Кольцовым и Сергеем Жульковым. Также новым главным тренером «Челбаскета» назначили Алексея Миронова. До этого специалист тренировал баскетболистов из «Чебоксарских ястребов».
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