Баскетбольный клуб «Челбаскет» подписал контракт с Дмитрием Бубновым

Челябинская команда заключила соглашение с разыгрывающим на один сезон

«Дмитрий Бубнов очень ценный кадр для нашего клуба, рад его подписанию. Дмитрий в своем портфолио имеет историю выступлений в Суперлиге-1 за такие клубы, как „Спартак“ (Санкт-Петербург) и „Иркут“ (Иркутск). Очень умный, интеллигентный игрок. Теперь мы имеем в обойме двух разноплановых разыгрывающих: Павла Кольцова, который тяготеет к атаке, и Дмитрия Бубнова, который больше склонен к командному баскетболу. Когда в арсенале два разноплановых первых номера, у нас появляется больше опций как в нападении, так и в защите»,

— рассказал о новом игроке генеральный директор челябинского клуба Максим Перцев.