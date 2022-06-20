Баскетбольный клуб «Челбаскет» подписал двух новых игроков

Челябинская команда заключила соглашение с Павлом Кольцовым и Сергеем Жульковым

«На новый сезон у нас серьезные планы. Радует подписание двух ведущих игроков из Чебоксар: Сергея Жулькова и Павла Кольцова. Сергей считается одним из лучших центровых второй лиги, два года назад он стал лучшим игроком Суперлиги-2. Отличное усиление для нашего клуба»,

— рассказал директор баскетбольного клуба «Челбаскет» Максим Перцев.

«Очень доволен подписанием Павла. Это игрок высокого профессионального уровня с развитым потенциалом, неоднократно доказавший свое мастерство в важных матчах чемпионатов России и не раз завоевавший награду лучшего игрока во втором дивизионе Суперлиги»,

— отметил Максим Перцев.