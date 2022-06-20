Руководство челябинского баскетбольного клуба «Челбаскет» объявило о подписании контракта с двумя игроками «Чебоксарских ястребов». В следующем сезоне за южноуральскую команду будут выступать разыгрывающий Павел Кольцов и центровой Сергей Жульков, сообщает пресс-служба челябинского клуба.
«На новый сезон у нас серьезные планы. Радует подписание двух ведущих игроков из Чебоксар: Сергея Жулькова и Павла Кольцова. Сергей считается одним из лучших центровых второй лиги, два года назад он стал лучшим игроком Суперлиги-2. Отличное усиление для нашего клуба», — рассказал директор баскетбольного клуба «Челбаскет» Максим Перцев.
Павел Кольцов — кандидат в мастера спорта. Разыгрывающий становился MVP Суперлиги-2 (2020—2021), серебряным призером Суперлиги-2. Павел является рекордсменом Суперлиги-2 по количеству результативных передач в одной игре (14) и по количеству перехватов (8).
«Очень доволен подписанием Павла. Это игрок высокого профессионального уровня с развитым потенциалом, неоднократно доказавший свое мастерство в важных матчах чемпионатов России и не раз завоевавший награду лучшего игрока во втором дивизионе Суперлиги», — отметил Максим Перцев.
Напомним, что главным тренером «Челбаскета» назначили Алексея Миронова. До этого специалист тренировал баскетболистов из «Чебоксарских ястребов».
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