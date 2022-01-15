Баскетбольный клуб «Челбаскет» поднялся на пятое место в Суперлиге-2

Южноуральцы одержали победу в домашнем поединке над «Динамо-МГТУ» из Майкопа

В очередном матче чемпионата российской суперлиги-2 баскетбольный клуб «Челбаскет» одержал важную домашнюю победу над соседями по турнирной таблицы — «Динамо-МГТУ» из Майкопа со счетом 88:73. Этот успех позволил подопечным Евгения Сорокина выйти на пятое место в чемпионате, сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».

Начало встречи осталось за гостями. Южане грамотно действовали в нападении, разрывая оборону соперника быстрыми проходами. Дирижерами атак выступил Илья Александров, ставший в итоге самым результативным игроком матча. К середине периода «Челбаскету» удалось забрать инициативу себе, а к его концу и выйти вперед — 25:18.

Ключевой в исходе борьбы стала, как выяснится позже, вторая четверть. Южноуральский клуб провел ее блистательно, действуя разнообразно в атаке. Пошли у команды броски со средней и дальней дистанции, под щитом надежно действовал центровой Андрей Малышев. Как результат 24:12 в периоде и «+19» очков преимущества к большому перерыву.

Челябинцы, получив такое преимущество, хладнокровно довели дело до победы. Хороший матч провели Андрей Логинов и Андрей Курченко, набравшие по 15 очков. Завтра, 16 января, состоится повторная игра между командами. Начало — в 17:00.