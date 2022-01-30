Челябинский баскетбольный клуб «Челбаскет» одержал вторую подряд гостевую победу в чемпионате второго дивизиона российской суперлиги. В сложнейшей игре против тобольского «Нефтехимика» челябинцы вырвали победу на последних минутах — 72:74, сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».
Тобольский коллектив был решительно настроен взять реванш за вчерашнее поражение. Домашние трибуны гнали «Нефтехимик» вперед. Всю первую половину игры, это неплохо у них получалось. Счет на табло после первой половины был 42 — 36 в пользу «Нефтехимика». Переломный момент в игре наступил на 5 минуте третьей четверти. «Челбаскет» сравнял счет и старался развить свое преимущество. Исход борьбы решался на последних минутах матча. Челябинцам удалось довести дело до победы.
Лучшим игроком в составе «Челбаскета» сегодня вновь стал Андрей Логинов. Он набрал 16 очков, 10 подборов, 3 передачи, 2 перехвата, 1 блок-шот и 28 баллов в эффективности действий на площадке.
После сегодняшней победы «Челбаскет» поднялся на 4-ю строчку в турнирной таблице. Следующие поединки подопечные Евгения Сорокина проведут в Липецке 8 и 9 февраля против «Мицубаскета».
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