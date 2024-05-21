Баскетбольный клуб «Челбаскет» отправился в турне по городам области

В нем челябинцы проводят серию товарищеских матчей с местными командами

Баскетбольный клуб «Челбаскет» уже завершил свое выступление в чемпионате Суперлиги, однако для его игроков сезон еще не закончен. Челябинская команда отправилась в турне по городам Южного Урала, в ходе которого проведет несколько товарищеских матчей с местными клубами. Челябинские профи уже дали мастер-класс соперникам из Сатки и Коркино, впереди еще шесть игр с любительскими коллективами области, сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».

Вообще-то устраивать турне по окончании сезона стало правилом хорошего тона для профессиональных команд. Подобную практику, например, регулярно проводят хоккейные клубы. Теперь очередь дошла и до «Челбаскета».

Челябинский клуб уже сыграл два товарищеских матча с любительскими командами из Сатки и Коркино. Борьбы, правда, не получилось: в обоих случаях челябинцы выдали сверхрезультативные поединки, набирая более 100 очков. Правда, и соперникам дали проявить себя в атаке.

Товарищеские матчи:

16 мая. Сатка — «Челбаскет» — 77:106.

17 мая. Коркино — «Челбаскет» — 69:124.

Впереди игроков «Челбаскета» ждут подобные поединки с соперниками из Златоуста, Троицка, Южноуральска, Чебаркуля, Верхнего Уфалея и Кыштыма. Подобный баскет-тур проводится в целях популяризации баскетбола в городах области.