Челябинский баскетбольный клуб «Челбаскет» одержал вторую победу подряд в чемпионате второго дивизиона российской суперлиги. В повторном домашнем поединке челябинцы уверенно обыграли тульский «Новомосковск» — 88:67, сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».
Как и первый матч команды начали играть без разведки. Но челябинцы лучше играли в защите и реализовывали свои моменты под кольцом. В итоге первая половина прошла под полным контролем «Челбаскета». На большой перерыв хозяева ушли с преимуществом в 18 очков. В третьей и четвертой четверти наша команда смогла сохранить контроль за игрой и добиться уверенной победы над «Новомосковском» — 88:67.
Лучшим игроком в составе «Челбаскета» стал Андрей Логвинов. Он набрал 22 очка, 8 подборов сделал 1 перехват и набрал 24 баллов в эффективности действий на площадке.
После двух домашних побед «Челбаскет» занимает 7 место в турнирной таблице. Следующий матч челябинский клуб проведет 22 декабря на домашней арене против «Русичей». Начало матча — 19:00.
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