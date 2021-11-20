Баскетбольный клуб «Челбаскет» одержал волевую победу в суперлиге

Челябинцы обыграли «Мицубаскет» — 88:86

Сегодня, 20 ноября, челябинский баскетбольный клуб «Челбаскет» одержал победу в чемпионате второго дивизиона российской суперлиги. В домашнем поединке наша команда в концовке вырвала победу у «Мицубаскет» — 88:86.



В начале матча лучше стартовали гости, но челябинцы быстро смогли найти свою игру. В итоге первая половина прошла на встречных курсах и закончилась со счетом 45:42 в пользу южноуральцев. Баскетбольные качели в четвертой четверти изрядно потрепали нервы болельщиков обеих команд, но итоговый счет на табло 88:86. На последней секунде Андрей Логинов своим броском решил исход поединка, победа за «Челбаскетом». Лучшим игроком в составе «Челбаскета» стал Никита Перцев. Он набрал 22 очка, 3 передачи, 4 подбора и 2 перехвата.



Отметим, что другой южноуральский баскетбольный клуб «Металлург» уступил «Тамбову» со счетом 73:83. Повторные поединки между командами состоятся завтра, 21 ноября. Начало матчей — 17:00.

