Челябинский баскетбольный клуб «Челбаскет» одержал победу в чемпионате второго дивизиона российской суперлиги. В домашнем поединке челябинцы в упорной борьбе обыграли тульский «Новомосковск» — 86:78, сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».
Матч начался без разведки, в итоге первая половина прошла на встречных курсах и завершилась со счётом 47:38 в пользу хозяев. Наша команда смогла сохранить контроль за игрой и добиться важной победы над «Новомосковском» — 86:78. «Челбаскет» смог прервать серию из пяти поражений подряд.
Наши баскетболисты показали хорошую командную игру. Лучшим игроком в составе «Челбаскета» стал Андрей Малышев. Он набрал 20 очков, 10 подборов, сделал два блок-шота и набрал 26 баллов в эффективности действий на площадке.
Повторный поединок между командами состоится завтра, 19 декабря. Начало матча — 17:00.
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