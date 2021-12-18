Баскетбольный клуб «Челбаскет» одержал волевую домашнюю победу в суперлиге

Челябинцы в упорной борьбе обыграли тульский «Новомосковск» — 86:78

Челябинский баскетбольный клуб «Челбаскет» одержал победу в чемпионате второго дивизиона российской суперлиги. В домашнем поединке челябинцы в упорной борьбе обыграли тульский «Новомосковск» — 86:78, сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».



Матч начался без разведки, в итоге первая половина прошла на встречных курсах и завершилась со счётом 47:38 в пользу хозяев. Наша команда смогла сохранить контроль за игрой и добиться важной победы над «Новомосковском» — 86:78. «Челбаскет» смог прервать серию из пяти поражений подряд.



Наши баскетболисты показали хорошую командную игру. Лучшим игроком в составе «Челбаскета» стал Андрей Малышев. Он набрал 20 очков, 10 подборов, сделал два блок-шота и набрал 26 баллов в эффективности действий на площадке.



Повторный поединок между командами состоится завтра, 19 декабря. Начало матча — 17:00.