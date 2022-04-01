Сегодня, 1 апреля, челябинский клуб «Челбаскет» одержал третью победу подряд в плей-ауте баскетбольной Суперлиги-2. Южноуральцы на своей площадке уверенно обыграли липицкий «МицуБАСКЕТ» — 100:71 и еще больше упрочили свои позиции на 7-й строчке турнирной таблицы, передает корреспондент ИА «Первое областное».
Как и в двух предыдущих матчах, подопечные Евгения Сорокина с первых минут завладели преимуществом и повели в счете. Во второй четверти южноуральцы сбились с боевого настроя. Челябинцы делали неподготовленные броски, слишком много ошибались в передачах. Соперники смогли сократить отставание в счете. Но наша команда быстро собралась и вернула себе преимущество. К большому перерыву «Челбаскет» побеждал — 55:38.
В третьем и четвертом отрезке характер игры не изменился. Превосходя соперника во всех линиях, «Челбаскет» только увеличивал отрыв в счете и довел дело до разгромной победы. В итоге — 100:71. Лучшим игроком матча стал Никита Перцев. Он смог набрать 15 очков, 5 подборов, 3 передачи и 2 перехвата. Также стоит отметить капитана челябинского клуба. Василий Гладышев провел хороший, зрелищный матч, набрав по итогу 14 очков и сделав 8 голевых передач.
Завтра, 2 апреля, «Челбаскет» проведет заключительный поединок плей-аута против тобольского «Нефтехимика». Начало матча в 15:30.
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