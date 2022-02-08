Челябинский баскетбольный клуб «Челбаскет» одержал пятую победу подряд в чемпионате второго дивизиона российской Суперлиги. В непростом гостевом поединке челябинцы обыграли «МицуБаскет» из Липецка — 91:70, сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».
Хозяева площадки забрали первую четверть, но уже в начале второго игрового отрезка челябинские баскетболисты переломили ход игры. Счет на табло после первой половины — 38:50 в пользу челябинцев. Южноуральская команда смогла сохранить контроль за игрой и добиться важной победы над «МицуБаскетом» — 91:70. Это пятая победа подряд для подопечных Евгения Сорокина.
Лучшим игроком в составе «Челбаскета» стал Александр Кузнецов. Он набрал 18 очков, 6 подборов, 4 передачи, 1 перехват и 20 баллов в эффективности действий на площадке. Также неплохо себя проявил новичок команды Вадим Балякин. Он набрал 21 очко, больше всех в матче. Вадим совсем недавно подписал контракт с Челябинским баскетбольным клубом.
Завтра, 9 февраля, состоится повторный поединок команд. Начало — в 20:00 по челябинскому времени.
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