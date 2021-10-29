Баскетбольный клуб «Челбаскет» одержал победу на выезде в суперлиге

Челябинцы в гостях обыграли «Динамо-МГТУ» из Майкопа

Челябинский баскетбольный клуб «Челбаскет» одержал победу в чемпионате второго дивизиона российской суперлиги. В гостевых поединках наша команда один раз уверенно выиграла у «Динамо-МГТУ» — 92:98, но во втором матче уступила с минимальным счетом 67:64, сообщает пресс-служба «Челбаскета».



Первый матч начался без разведки, в итоге первая половина прошла на встречных курсах. Наша команда смогла сохранить контроль за игрой на протяжении всего матча и добиться важной победы над майкопским «Динамо» — 92:98. Челябинцы показали хорошую командную игру. В особенности мощно и стабильно «Челбаскет» сыграл в нападении. Все игроки, выходившие на площадку, отметились результативными действиями, и шесть баскетболистов набрали 10 и более очков.



В повторном поединке на следующий день челябинцам не удалось снова одолеть Майкоп. Наши баскетболисты уверенно провели первую десятиминутку, закончив ее с разницей в 8 очков, но во втором игровом отрезке дали сопернику возможность не только отыграться, но и уйти на большой перерыв с явным преимуществом. Этот рывок майкопчан во второй четверти стал решающим в заключительном матче южного выезда. Несмотря на неуступчивость и проявленный в четвертой четверти характер, «Челбаскет» уступает с разницей в 3 очка. Этот матч остается за адыгейской дружиной.



Другой южноуральский баскетбольный клуб — «Металлург» тоже завершил выездную серию. Магнитогорцы одержали две победы над «Динамо» из Ставрополя (71 — 104, 64 — 91). Следующие поединки «Челбаскет» проведет на домашнем паркете. 10 и 11 ноября наша команда сыграет с «Нефтехимиком» из Тобольска.

