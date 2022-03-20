Баскетбольный клуб «Челбаскет» одержал победу в южноуральском дерби в чемпионате Суперлиги-2 Однако этот результат не помогает челябинцам выйти в плей-офф



Наши баскетболисты уверенно начали игру и после первых двух четвертей вели со счетом 45:31. После большого перерыва южноуральские баскетболисты не расслабились и смогли довести дело до победы. Лучшим игроком в составе «Челбаскета» стал Никита Перцев. Он набрал 15 очков, 7 подборов, 2 передачи, 1 перехват и 20 баллов в эффективности действий на площадке.



После последних двух матчей в сезоне «Челбаскет» занимает 7 место с 61 очком в турнирной таблице. В этом году челябинская команда пока не смогла попасть в плей-офф. Впереди ее ждет плей-аут. БК «Металлург» закончил сезон на третьем месте с 67 очками.

Сегодня, 20 марта, в Магнитогорске состоялся повторный поединок в южноуральском дерби между «Челбаскетом» и «Металлургом». Челябинцы смогли взять реванш за вчерашнее поражение — 77:75, но этот результат не помогает челябинцам пока выйти в плей-офф, сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».Наши баскетболисты уверенно начали игру и после первых двух четвертей вели со счетом 45:31. После большого перерыва южноуральские баскетболисты не расслабились и смогли довести дело до победы. Лучшим игроком в составе «Челбаскета» стал Никита Перцев. Он набрал 15 очков, 7 подборов, 2 передачи, 1 перехват и 20 баллов в эффективности действий на площадке.После последних двух матчей в сезоне «Челбаскет» занимает 7 место с 61 очком в турнирной таблице. В этом году челябинская команда пока не смогла попасть в плей-офф. Впереди ее ждет плей-аут. БК «Металлург» закончил сезон на третьем месте с 67 очками.

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