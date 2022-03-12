Сегодня, 12 марта, челябинский баскетбольный клуб «Челбаскет» обыграл «Русичей» в чемпионате второго дивизиона российской Суперлиги. В непростом гостевом поединке челябинцы выиграли со счетом 94:90. Героем матча стал центровой Андрей Малышев, сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».
Начало матча прошло в равной борьбе между командами. Но после второй четверти южноуральцы уступали — 39:43. Однако челябинцы смогли переломить ход встречи и вырвать победу на последних секундах.
Героем матча стал Андрей Малышев. Центровой «Челбаскета» набрал 40 очков, 19 подборов, 1 передачу, 1 перехват, 5 блок-шотов и 54 баллов в эффективности действий на площадке.
Завтра, 13 марта, состоится повторный поединок команд. Начало — в 21:00 по челябинскому времени.
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