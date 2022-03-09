Сегодня, 9 марта, в Туле состоялся повторный поединок чемпионата Суперлиги-2 между «Челбаскетом» и «Новомосковском». Южноуральцам удалось взять реванш за вчерашнее поражение. Челябинцы одержали уверенную победу со счетом 93:64, сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».
Наши баскетболисты уверенно начали игру и после первых двух четвертей вели со счетом 54:30. После большого перерыва южноуральские игроки не расслабились и смогли довести дело до разгромной победы. Челябинцы сделали выводы с прошлого матча и показали хорошую командную игру.
Лучшим игроком в составе «Челбаскета» стал Андрей Логинов. Он набрал 20 очков, 7 подборов, 1 передачу, 2 перехвата, 1 блок-шот и 21 балл в эффективности действий на площадке. Также стоит отметить центрового Андрея Малышева, который набрал 18 очков, 11 подборов, 3 передачи, 1 перехват и 19 баллов в эффективности действий на площадке.
После двух гостевых матчей «Челбаскет» занимает 7 место в турнирной таблице. Следующие поединки подопечные Евгения Сорокина проведут 12 и 13 марта в гостях против «Русичей».
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