Баскетбольный клуб «Челбаскет» одержал первую победу в новом году

На своей площадке южноуральцы разгромили ставропольское «Динамо» — 97:65

Сегодня, 11 января, челябинский баскетбольный клуб «Челбаскет» сыграл первый матч в новом году. На своей площадке южноуральцы уверенно победили у ставропольского «Динамо» — 97:65. Благодаря этому успеху подопечные Евгения Сорокина вернули себе место в кубковой шестерке Суперлиги-2, которая по итогам предварительного этапа в плей-офф разыграет призовые места чемпионата, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Ставропольское «Динамо» несмотря на предпоследнее, 10-е место, в текущем чемпионате Суперлиги-2, не стоило недооценивать. Даже несмотря на то, что в гостях челябинцы дважды обыграли оппонентов. По ходу нынешнего турнира южане не раз давали бой превосходящим в классе соперникам. В целом, неплохое впечатление они произвели и в отчетном поединке, хотя и уступили с разницей в «-32» очка.

Залогом успеха в игре хозяев стали удачно реализованные броски с дальней дистанции. Уже в самом дебюте игры «Челбаскет» реализовал 4 из 4 трехочковых попадания. При этом три попытки удались главному снайперу команды Никите Перцеву. К слову, он и стал самым результативным игроком матча, набрав в итоге 20 очков.

Результативная пятиминутка в начале встрече позволила хозяевам создать комфортный задел в счете — 16:2. Оправиться от такого удара гости смогли не сразу. Лишь во втором периоде «динамовцы» стали нащупывать свою игру. Отчасти помогли им в этом челябинцы, которые делали непозволительно много невынужденных ошибок. Причем, ошибались они при этом в простейших ситуациях. Тем не менее, и к большому перерыву преимущество в счете не внушало опасений хозяевам площадки — 49:36.

После перерыва «Челбаскет» продолжил доминировать на площадке, давая иногда возможность сопернику сокращать разрыв в счете. И в нужный момент добавлял, если этого требовала ситуация. В концовке встречи южноуральцы могли преодолеть рубеж в 100 очков, однако в последней атаке не стали прикладывать для этого усилия. В итоге — 97:65.

Завтра, 12 января, команды проведут повторный поединок. В нем хозяевам площадки предстоит закрепить успех для того, чтобы прочно обосноваться в кубковой шестерке команд и избавить себя от нервного окончания регулярного чемпионата перед серией плей-офф.