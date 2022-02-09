Сегодня, 9 февраля, в Липецке состоялся повторный поединок чемпионата Суперлиги-2 между «Челбаскетом» и «МицуБаскетом». Хозяевам не удалось взять реванш за вчерашнее сокрушительное поражение. Челябинцы одержали уверенную победу со счетом 100:46, сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».
Челябинские баскетболисты с самого начала матча завладели инициативой и переиграли соперников на обеих сторонах площадки. Счет на табло после первой половины — 21:47 в пользу челябинцев. После большого перерыва ситуация в матче не поменялась. Южноуральская команда смогла сохранить контроль за игрой и добилась уверенной победы. Это шестая победа подряд для подопечных Евгения Сорокина.
Челябинские баскетболисты показали хорошую командную игру. Шесть игроков «Челбаскета» набрали 10+ очков. Героем матча стал Андрей Логинов. Он набрал 17 очков, 12 подборов, 7 передачи, 5 блок-шотов и 35 баллов в эффективности действий на площадке.
После сегодняшней победы «Челбаскет» продолжает занимать 4-ю строчку в турнирной таблице. Следующие поединки подопечные Евгения Сорокина проведут 12 и 13 февраля в гостях против лидера чемпионата «Тамбова».
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