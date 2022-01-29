Баскетбольный клуб «Челбаскет» одержал гостевую победу в суперлиге

Челябинцы обыграли тобольский «Нефтехимик» — 66:75

Челябинский баскетбольный клуб «Челбаскет» одержал победу в чемпионате второго дивизиона российской суперлиги. В сложном гостевом поединке челябинцы обыграли тобольский «Нефтехимик» — 66:75, сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».



Матч начался без разведки. Хозяева старались навязать свою игру челябинцам, и в начале преимущество оставалось на стороне Тобольска, но за 3 минуты до конца второй четверти «Челбаскету» удалось сравнять счет и начать отрыв. В итоге первая половина прошла на встречных курсах и завершилась со счетом 31:37 в пользу гостей. Южноуральская команда смогла сохранить контроль за игрой и добиться важной победы над «Нефтехимиком» — 66:75. «Челбаскет» смог прервать серию из пяти поражений подряд.



Челябинские баскетболисты показали хорошую командную игру. Лучшими игроками в составе «Челбаскета» стали Александр Кузнецов, который набрал в личной статистике 22 очка, 4 подбора, 11 результативных передач и 4 перехвата и Андрей Логинов, набравший 18 очков, 10 подборов, 1 результативную передачу и 2 блокшота.



Завтра, 30 января, состоится повторный поединок команд. Начало — в 15:00 по челябинскому времени.

