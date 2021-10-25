Баскетбольный клуб «Челбаскет» одержал две выездные победы в суперлиге

Челябинцы в гостях обыграли ставропольское «Динамо»

Челябинский баскетбольный клуб «Челбаскет» одержал первые победы в стартовавшем чемпионате второго дивизиона российской суперлиги. В гостевых поединках наша команда дважды уверенно выиграла у ставропольского «Динамо» — 100:84 и 95:64, сообщает пресс-служба «Челбаскета».

Уже в первом поединке челябинцы показали хорошую командную игру. В особенности мощно и стабильно «Челбаскет» сыграл в нападении, преодолев рубеж в 100 очков. Блеснул результативностью Дмитрий Якунин, набравший 27 очков.

«В нашей лиге нет слабых команд и проходных соперников. Клуб из Ставрополя не исключение. За 2 игры мы забили 195 очков. Это показатель того, что наше нападение потихоньку начинает преображаться. Особенно радует комплексный вклад всех игроков. В играх мы задействовали всех 12 человек при наименьшем игровом времени. Парни проделали серьезную работу, каждый внес свой вклад», — прокомментировал итоги выездных матчей главный тренер БК «Челбаскет» Евгений Сорокин.

В повторном поединке на следующий день челябинцам удалось закрепить успех. Причем в этот раз удалось добавить в защите. Как результат — уверенная победа со счетом 95:64.

Следующие поединки «Челбаскет» также проведет на выезде. 27 и 28 октября наша команда сыграет с «Динамо-МГТУ» из Майкопа. «Бело-голубые» стартовали в чемпионате с трех побед при одном поражении.