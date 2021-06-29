Команда «Челбаскет» укрепляет состав на сезон-2021/2022

Руководство челябинского клуба делает ставку на проверенных игроков

БК «Челбаскет» продолжает подписывать контракты с игроками, выступавшими в команде в минувшем сезоне. Накануне новое соглашение с клубом подписал атакующий защитник Константин Помогалов. Контракт рассчитан до окончания следующего сезона, сообщает пресс-служба клуба.

Воспитанник томской школы баскетбола ранее выступал за команды из Новосибирска, Ярославля и Курска, минувший сезон провел в «Челбаскете». Среди его главных достижений в карьере — золотые медали Суперлиги 1 (2014/2015), бронза Высшей лиги (2011/2012) и победы в Кубке России (2014/2015 и 2016/2017).

«Костя — настоящий профессионал и хорошо подготовленный игрок. Не так много людей в обеих Суперлигах, забивавших важные броски в сложнейших игровых ситуациях. Я рад, что клубу удалось переподписать контракт с игроком, трехочковые Кости нам очень пригодятся», — прокомментировал пресс-службе главный тренер БК «Челбаскет» Евгений Сорокин.

Отметим, что ранее с челябинским клубом заключили новые контракты Кирилл Епанов, Никита Перцев, Александр Кузнецов, Дмитрий Якунин и Андрей Логинов. Всё это игроки, составлявшие костяк команды в сезоне-2020/2021. Кроме того, новое соглашение с «Челбаскетом» подписал главный тренер Евгений Сорокин, а также в структуре клуба появилась новая штатная единица — на должность тренера по ОФП назначен Андрей Молибога.

Главная новость баскетбольного межсезонья связана с объявлением строительства «РМК-Арены» с современным игровым залом, в котором смогут проводить домашние матчи ведущие команды Челябинской области по баскетболу, волейболу, гандболу и мини-футболу. Директором нового спортивного объекта назначен президент БК «Динамо» Николай Сандаков. Планируется, что строительство «РМК-Арены» будет завершено к концу 2023 года.