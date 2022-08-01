Сегодня, 1 августа, стартовали предсезонные сборы у всех команд системы «Челбаскет». Плотный график двухнедельной подготовки начали мужская и женская команды — «Челбаскет» и «Славянка». С коллективами к работе приступили новые главные тренеры Алексей Миронов и Захар Чернявский соответственно, сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».

Также подготовку к новому сезону начинают молодежные команды, участвующие в первенстве ДЮБЛ, — «Челбаскет-2» и «Челбаскет-Славянка», а также сборная вузов Челябинской области, выступающая в высшем дивизионе АСБ — Лиге РЖД.

Напомним, что после семилетнего перерыва в Челябинске вновь появилась женская профессиональная команда по баскетболу. Клуб «Славянка» вошел в систему БК «Челбаскет» и выступит в Высшей лиге чемпионата России в сезоне-2022/2023.

Также Российская федерация баскетбола провела жеребьевку Кубка России — 2022/23. В турнире выступят три южноуральских коллектива: «Челбаскет», «Металлург» и женская команда «Славянка».