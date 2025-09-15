Баскетбольная команда «Славянка-ЧКПЗ» сразится за Кубок Берлина

На предварительном этапе соперниками челябинок станут три клуба

Женская челябинская баскетбольная команда «Славянка-ЧКПЗ» сегодня, 15 сентября, стартует в отборочном раунде Кубка Д. Я. Берлина. Ее соперниками станут три клуба. Финалисты этого турнира завоюют путевку в основную сетку Кубка России, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Кубок им. Д. Я. Берлина по традиции открывает новый баскетбольный сезон для женских команд. В отборочном раунде турнира стартуют 15 команд, разделенные на четыре группы по территориальному признаку. Победители групп выйдут в «Финал четырех» турнира, а победитель и серебряный призер — оформят путевку в основную стадию Кубка России.

Челябинская «Славянка-ЧКПЗ» попала в группу Г, где ее соперниками станут «УГМК-Юниор» (Екатеринбург), «Металлург» (Магнитогорск) и «Енисей-2» (Красноярск). Все матчи пройдут в челябинском ДПиШ им. Н. К. Крупской на Алом поле. Сегодня, 15 сентября, турнир стартует южноуральским дерби «Славянка-ЧКПЗ» vs «Металлург».

«Финал четырех» Кубка Д. Я. Берлина состоится 26—27 сентября. Место его проведения будет определено после завершения отборочного раунда. Две лучшие команды выходят в 1/8 финала женского Кубка России: победитель турнира встретится со «Спартой энд К» (Видное), финалист — с «Динамо» (Новосибирская область).

Отметим, что накануне в Челябинске завершился предсезонный турнир памяти Ю. Н. Перминова. В нем приняли участие четыре команды, а победу одержал клуб «УГМК-Юниор». Второе место заняли спортсменки из «Металлурга», а третье — девушки из «Славянки-ЧКПЗ».